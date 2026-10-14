Семь часов в аэропорту и сорванные стыковки: наши гимнасты не могут добраться на чемпионат мира

Российские гимнасты столкнулись с неожиданными трудностями по дороге на чемпионат мира в Нидерландах. Из-за ограничений на полёты спортсмены около семи часов ожидали вылета из московского аэропорта Внуково. В результате команде пришлось менять стыковочный рейс, сообщил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.

«Ситуации бывают разные в спорте. Откладывали рейс, закрытое небо. Поэтому мы все ждём, рейс отложили на семь часов», — рассказал специалист ТАСС.

Изначально команда рассчитывала прибыть в Амстердам около 17:25, однако из-за длительной задержки маршрут пришлось корректировать. Спортсменам уже заменили билеты на стыковочный рейс из Стамбула в столицу Нидерландов.

«Нам уже поменяли рейс из Стамбула в Амстердам. Надеюсь, часам к девяти мы будем в Роттердаме», — добавил Андреев.

По словам тренера, продолжительное ожидание тяжело даётся гимнастам. Спортсменам пришлось встать глубокой ночью и заранее отправиться в аэропорт, после чего провести несколько часов в ожидании посадки.

Дополнительные трудности возникли на фоне визовых проблем российской сборной. Накануне стало известно, что олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова не смогут выступить на мировом первенстве из-за отказа Нидерландов выдать им визы. При этом разрешения на въезд получили Даниел Маринов, Сергей Найдин, Арсений Духно и Алёна Глотова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. Турнир имеет особое значение, поскольку станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru сообщал, что Олимпийский комитет России намерен обратиться в МОК из-за отказа Нидерландов выдать визы российским гимнасткам. Российская сторона также поставила вопрос о сохранении за чемпионатом мира статуса олимпийского квалификационного турнира.