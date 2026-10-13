Аэропорты Москвы сегодня, 13 октября 2026 года: задержки и отмены рейсов во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском

Обновлено 13 октября 2026 года в 11.00 мск. Время московское.

Главное на утро 13 октября. После ночных ограничений на авиасообщение в московских аэропортах Домодедово, Жуковском, Внуково и Шереметьево ограничения сняты к 11.00 мск. Это не означает, что все рейсы вылетят по расписанию: возможны задержки и отмены. Life.ru собрал статус каждой авиагавани, прямые ссылки на официальные онлайн-табло и инструкцию для пассажиров.

Какие аэропорты Москвы работают сейчас: статус на 09:20 мск

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Важно: «по согласованию» — не то же самое, что «аэропорт полностью закрыт». Отдельные рейсы могут обслуживаться, но их расписание корректируется. Снятие ограничений также не гарантирует моментального возвращения всех рейсов к графику.

Внуково 13 октября: почему могут задерживать рейсы

Ночью Внуково временно прекращал приём и выпуск самолётов. После корректировки ограничений в 03:12 мск рейсы снова разрешили обслуживать по согласованию. О сохранении такого режима Росавиация сообщала и утром вторника. Актуальное время посадки и вылета нужно смотреть по номеру рейса, а не по общему статусу аэропорта. Официальное онлайн-табло Внуково.

Домодедово 13 октября: приём и вылет по согласованию

В Домодедове режим согласования рейсов был объявлен в 01:11 мск. Это позволяет обслуживать самолёты, но не исключает изменений времени вылета и прилёта. Пассажирам рекомендуется проверить статус непосредственно у перевозчика и в онлайн-табло Домодедово.

Жуковский 13 октября: ограничения сняты

Жуковский ночью также обслуживал самолёты по согласованию. Утром 13 октября Росавиация сообщила о снятии временных ограничений; соответствующее сообщение агентство «Интерфакс» опубликовало в 07:52 мск. Ранее задержанные рейсы могут вылетать с опозданием. Проверить их можно в табло аэропорта Жуковский.

Шереметьево 13 октября: есть ли ограничения

На момент проверки утренних сообщений 13 октября отдельного нового ограничения на приём и отправку рейсов в Шереметьево не подтверждено. Последнее найденное сообщение о снятии ограничений относится к позднему вечеру 11 октября. Но даже при отсутствии запрета на полёты конкретный рейс может задержаться из-за предыдущих ограничений, перестановки самолётов или изменений в расписании перевозчика. Онлайн-табло Шереметьево.

Почему аэропорты вводили ограничения ночью 13 октября

Временные ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов на фоне атак беспилотников. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября в направлении Московского региона летели 417 БПЛА; 65, по его словам, уничтожили на подлёте к столице. Эти цифры — информация, озвученная мэром, а не подсчёт задержанных рейсов. Решения о режиме работы аэропортов объявляет Росавиация.

Во время ограничений 11 октября более 25 самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы. Эти сообщения — архивный контекст, а не подтверждение текущего статуса авиагаваней.

Хронология ограничений 13 октября 2026 года

• 01:11 мск — Домодедово начал принимать и отправлять самолёты по согласованию.

• 02:06 мск — Аналогичный режим был объявлен в Жуковском.

• Около 02:07 мск — Во Внуково вновь ввели временное ограничение на приём и выпуск самолётов.

• 03:12 мск — Параметры ограничений во Внуково скорректировали; работа по согласованию возобновилась.

• 07:52 мск — Опубликовано сообщение Росавиации о снятии ограничений в Жуковском.

• 09:20 мск — Время последней редакционной сверки статусов для этой публикации.

Время указано по Москве. Это хронология публичных сообщений, а не график вылетов конкретных самолётов.

Где проверить задержку или отмену рейса: прямые ссылки

Аэропорт Внуково (VKO) — Открыть онлайн-табло — Номер рейса / направление

Аэропорт Шереметьево (SVO) — Открыть онлайн-табло — Номер рейса / город / перевозчик

Аэропорт Домодедово (DME) — Открыть онлайн-табло — Номер рейса / дату / прилёт или вылет

Аэропорт Жуковский (ZIA) — Открыть онлайн-табло — Номер рейса / прилёт или вылет

Проверяйте один и тот же номер рейса сразу в трёх местах: на официальном табло аэропорта, в приложении или личном кабинете авиакомпании и в SMS/e-mail от перевозчика. Если данные отличаются, уточняйте статус у авиакомпании: именно она принимает решение об отмене рейса, переоформлении билета и альтернативной перевозке.

Что делать пассажиру, если рейс задержали или отменили

1. До поездки в аэропорт проверьте номер рейса и сообщения перевозчика. Даже если рейс задержан, регистрация может открываться по исходному расписанию — ориентируйтесь на официальную инструкцию авиакомпании.

2. Если вы уже в аэропорту, обратитесь к стойке перевозчика. Сохраните билет, посадочный талон, скриншоты табло и уведомления о новом времени вылета.

3. При длительном ожидании потребуйте бесплатные услуги, положенные по Федеральным авиационным правилам. Они предоставляются перевозчиком и при ограничениях, введённых ради безопасности.

4. Если лететь уже не нужно, оформляйте вынужденный отказ от перевозки через авиакомпанию или её уполномоченного агента. Не нажимайте без консультации кнопку обычного «добровольного возврата» по невозвратному тарифу.

5. Если самолёт ушёл на запасной аэродром, уточните у представителей перевозчика план дальнейшей доставки, багаж и стыковки. Не покидайте аэропорт, не выяснив условия продолжения перевозки.

Вода, питание, гостиница и возврат билета: права пассажиров в 2026 году

По действующим Федеральным авиационным правилам № 82 (с изменениями, вступившими в силу 1 марта 2026 года) пассажирам при задержке или отмене рейса положены услуги без дополнительной платы:

• После 2 часов ожидания — питьевая вода; её должны предоставить не позднее часа после достижения двухчасового порога.

• После 4 часов — горячее питание и напитки, предоставляемые в установленные правилами сроки.

• При ожидании более 8 часов днём или 6 часов ночью — гостиница; также организуется трансфер между аэропортом и гостиницей.

• Пассажирам с детьми младше 7 лет — доступ к комнате матери и ребёнка; также предусмотрена организация хранения багажа.

С 1 марта 2026 года задержка отправления более чем на 30 минут относительно времени в билете прямо указана в пункте 227 ФАП как основание для вынужденного отказа от перелёта. При оформлении такого отказа пассажир может требовать возврата уплаченной за перевозку суммы, включая невозвратный тариф. Попросите у перевозчика документ или электронное подтверждение причины отказа. Право на возврат и право на дополнительную денежную компенсацию — разные вопросы: при обстоятельствах, не зависящих от перевозчика, штраф за задержку может не начисляться.

Ответы на частые вопросы

Какие аэропорты Москвы закрыты 13 октября?

Утром 13 октября Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию — это не полное закрытие. В Жуковском ограничения сняты, по Шереметьево нового ограничения в проверенных утренних сообщениях не подтверждено. Статус может измениться в течение дня.

Внуково сегодня работает или нет?

Да, по последнему подтверждённому утреннему сообщению аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными службами. Расписание конкретных вылетов уточняйте на табло и у авиакомпании.

Почему самолёты задерживаются даже после снятия ограничений?

Авиакомпаниям нужно восстановить расписание, вернуть самолёты с запасных аэродромов, согласовать вылеты и обеспечить работу экипажей. Поэтому задержки могут сохраняться и после снятия ограничения.

Можно ли вернуть невозвратный билет из-за задержки?

Да, при вынужденном отказе — в частности, если отправление рейса задержано более чем на 30 минут относительно времени, указанного в билете. Возврат оформляют через перевозчика или уполномоченного агента с подтверждением обстоятельств.

Где узнать, отменён ли мой рейс?

Сначала найдите рейс на официальном онлайн-табло своего аэропорта, затем проверьте уведомления авиакомпании. Не путайте общую работу аэропорта с решением по конкретному рейсу.

Положены ли питание и гостиница из-за ограничений БПЛА?