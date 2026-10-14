Более 30 летевших в Москву самолётов перенаправили в другие города

Более 30 самолётов, направлявшихся в Москву, не смогли прибыть в столичные аэропорты из-за ограничений на полёты. По данным ТАСС, экипажам пришлось менять маршруты и садиться в других городах.

Больше всего таких рейсов оказалось у Внуково — 19. Среди них были самолёты из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Антальи, Стамбула, Даламана, Астаны и Баку, а также из российских городов. В качестве пунктов посадки указаны Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Псков и Стамбул.

В Домодедово не прибыли ещё четыре самолёта. Рейсы из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В Шереметьеве изменения затронули 12 рейсов. Среди городов вылета — Челябинск, Саратов, Пермь, Казань, Минеральные Воды и Нижнекамск.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют во всех московских аэропортах.

Ранее Life.ru писал, что сразу десять пассажирских самолётов, направлявшихся из Турции в Москву, были вынуждены развернуться в воздухе из-за ограничений во Внукове. Экипажи приняли решение о возвращении, когда лайнеры уже находились над Польшей, Литвой, Белоруссией и Псковской областью. Вместо продолжения полёта к российской столице самолёты взяли обратный курс.