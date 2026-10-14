Десять самолётов из Турции развернулись на пути в Москву

Сразу десять пассажирских самолётов, направлявшихся из Турции в Москву, были вынуждены развернуться в воздухе из-за ограничений во Внукове. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Экипажи приняли решение о возвращении, когда лайнеры уже находились над Польшей, Литвой, Белоруссией и Псковской областью. Вместо продолжения полёта к российской столице самолёты взяли обратный курс.

Изменения затронули рейсы из Стамбула, Антальи, Измира и Даламана. По предварительным данным, самолёты должны совершить временную посадку в двух стамбульских аэропортах — международном и имени Сабихи Гёкчен.

Причиной массового разворота стали ограничения на приём и выпуск воздушных судов во Внукове. Росавиация также сообщила о временных мерах в Домодедове и Жуковском, объяснив их необходимостью обеспечить безопасность полётов.

Ранее Life.ru сообщал о серии авиационных происшествий в небе над Европой. Один из инцидентов произошёл с Boeing 737, летевшим из Рима в Дублин. Экипаж подал сигнал бедствия, однако самолёт благополучно приземлился в аэропорту назначения. В тот же день тревогу объявляли и на других рейсах. В частности, лайнер из Стокгольма в Цюрих экстренно сел в Гамбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.