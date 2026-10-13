Четвёртый за сутки самолёт подал сигнал бедствия в небе над Европой

Пятый с начала суток пассажирский самолёт подал сигнал бедствия во время полёта над Европой. Boeing 737 следовал из Рима в Дублин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолёт Boeing 737, летевший из Рима в Дублин, находясь в воздухе, подал сигнал бедствия на борту, однако, несмотря на это, в настоящее время он приземлился в аэропорту назначения», — рассказал собеседник агентства.

Посадка в Дублине прошла штатно. Причину подачи аварийного сигнала предстоит установить специалистам вместе с представителями авиакомпании.

Ранее в этот же день сигнал бедствия передал самолёт, вылетевший из Лондона в португальский Фару. Над северо-западом Франции лайнер развернулся и вернулся в аэропорт отправления.

Ещё один инцидент произошёл с рейсом с Корфу в Нюрнберг: экипаж передал сигнал о возможном захвате воздушного судна, после чего пилот перестал выходить на связь. В воздух подняли дежурные самолёты, а аэропорт Нюрнберга временно закрыли до посадки борта.

Сигнал бедствия также подавал самолёт, следовавший из Стокгольма в Цюрих. Он экстренно сел в Гамбурге. В авиакомпании Swiss позднее пояснили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира, а тревогу объявили, чтобы посадить лайнер без промедления.