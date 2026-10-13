Код 7700: Пилоты пошли на экстренные меры в небе над Германией ради спасения человека

Пассажирский лайнер авиакомпании Swiss совершил незапланированное приземление в Германии. Воздушное судно следовало по маршруту из Стокгольма в Цюрих.

Во время полёта над немецкой территорией экипаж выставил на транспондере код Squawk 7700. Данный сигнал оповещает наземные службы об общей чрезвычайной ситуации.

Причиной резкого маневра стало резкое ухудшение самочувствия одного из путешественников, пишет РИА «Новости». Пилоты запросили немедленный спуск, чтобы оказать человеку срочную помощь.

«Причины незапланированной посадки в Гамбурге борта LX1255, летевшего из Стокгольма в Цюрих, заключалась в медицинской чрезвычайной ситуации с одним из пассажиров. Экипаж подал сигнал бедствия, чтобы совершить посадку так быстро, насколько это возможно», — заявили представители перевозчика.

В аэропорту Гамбурга пострадавшего незамедлительно передали врачам скорой помощи. После этого воздушное судно прошло процедуру дозаправки и вновь поднялось в воздух. Ожидается, что рейс прибудет в конечный пункт с задержкой примерно на полтора часа.

Ранее Life.ru сообщал о вынужденной посадке самолёта Lufthansa во французском Лионе после возгорания пауэрбанка. Лайнер следовал из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, когда у одного из пассажирских кресел загорелся внешний аккумулятор. Бортпроводники поместили устройство в противопожарную сумку, после чего пилоты запросили экстренную посадку. На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа.