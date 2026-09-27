Пауэрбанк загорелся в полете: Лайнер Lufthansa экстренно сел во Франции

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку во французском Лионе после возгорания пауэрбанка на борту. Лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. В районе одного из пассажирских кресел загорелся внешний аккумулятор, однако экипаж быстро устранил угрозу.

Члены команды поместили устройство в специальную противопожарную сумку. После этого пилоты приняли решение изменить маршрут и приземлиться в Лионе.

«Из соображений безопасности пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Лионе и объявили сигнал бедствия, чтобы получить приоритетное право на приземление», — сообщили в авиакомпании.

Посадка в аэропорту Лиона состоялась в 21:55 по местному времени (22:55 мск). Перед этим самолет начал снижаться над территорией Швейцарии.

На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа. После приземления людей разместили в гостиницах, а на следующий день организовали альтернативные варианты перелета.

В Lufthansa заявили, что все пассажиры продолжили путешествие 27 сентября, а авиакомпания принесла извинения за задержку рейса. Представители перевозчика подчеркнули, что безопасность остается главным приоритетом.

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