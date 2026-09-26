Самолёт экстренно сел в Анталье после смерти пассажирки на борту

Самолёт авиакомпании AJet, следовавший из Медины в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анталье после того, как одной из пассажирок стало плохо и она скончалась. Об этом сообщает турецкий авиационный портал HavasosyalMedya.

Во время полёта у женщины остановился пульс. Находившийся среди пассажиров врач около получаса пытался спасти её, однако реанимационные мероприятия не принесли результата. Экипаж принял решение изменить маршрут и направить лайнер в ближайший подходящий аэропорт.

Инцидент произошёл на борту Airbus A321neo, выполнявшего рейс VF1506. Воздушное судно приземлилось в Анталье, но, несмотря на предпринятые меры, пассажирка умерла. По имеющейся информации, женщина возвращалась из умры — малого паломничества в Мекку, которое совершают мусульмане.

Ранее сотрудник узбекского аэропорта сообщил, что рейс Red Wings из Москвы в Нячанг экстренно сел утром в пятницу в аэропорту Самарканда из-за плохого самочувствия пассажира. К самолёту выслали бригаду скорой помощи, но, несмотря на принятые меры, спасти гражданина России не удалось. В Red Wings подтвердили инцидент и выразили соболезнования родным и близким.