Пассажирский самолёт из Тель-Авива экстренно сел в Перми по пути в Москву

Пассажирский самолёт Ту-214 авиакомпании Red Wings, следовавший из Тель-Авива в подмосковный аэропорт Жуковский, утром 23 сентября незапланированно приземлился в Перми. Посадка произошла в 08:09.

«Самолёт дозаправился в Перми и сейчас уже вылетел до своей конечной точки», — пояснили работники аэропорта в Москве.

В Большом Савино лайнер дозаправили. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после заправки самолёт вновь поднялся в воздух и продолжил путь к конечному пункту. Официально причина изменения маршрута не называлась. В Жуковский борт должен прибыть с опозданием.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за ограничений воздушного пространства в московских аэропортах задержали и отменили более 120 рейсов. Корректировки тогда затронули как вылетающие, так и прибывающие самолёты.