Метшин: Новый терминал аэропорта Казани начнёт работу в ближайшее время

Строительство нового терминала международного аэропорта Казани завершено. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ближайшее время, сообщает KazanFirst со ссылкой на мэра города Ильсура Метшина.

По словам градоначальника, сейчас на объекте идут пусконаладочные работы. Официальный запуск терминала состоится при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«В ближайшее время с участием нашего раиса будет дан старт в эксплуатацию», — сказал Метшин на деловом понедельнике.

Стоимость проекта ранее оценивали в 20 млрд рублей. Изначально новый терминал планировали открыть ко Дню республики 30 августа, однако сроки перенесли.

После запуска корпуса терминал 1А намерены перепрофилировать под международные рейсы и реконструировать. Работы по развитию аэропортовой инфраструктуры продолжаются.

В апреле Life.ru рассказывал об открытии новых транспортных объектов, включая терминал аэропорта Благовещенска. Новый корпус площадью свыше 26 тысяч квадратных метров должен был снять нагрузку с прежней инфраструктуры. В России продолжается модернизация региональных аэропортов и расширение их пассажирских возможностей.