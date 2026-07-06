Ещё 5 аэропортов России снова отправляют самолёты после отражения атаки ВСУ

В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

«Аэропорты: Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Казань, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — проинформировали в ведомстве.

Сейчас рейсы выполняются по расписанию.