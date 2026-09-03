Более 120 рейсов задержали в московских аэропортах Шереметьево и Внуково
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Более 120 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Изменения в расписании затронули как вылеты, так и прибывающие борта.
Корректировки коснулись почти 40 рейсов на отправление и более 80 на прибытие. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.
Ограничения в воздушном пространстве привели к сбоям в работе столичного авиаузла. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании своих рейсов.
Тем временем с начала суток силы ПВО уничтожили 116 дронов, летевших на Москву. В настоящий момент на местах падения обломков беспилотников работают подразделения экстренных служб. Власти города продолжают мониторинг обстановки и призывают граждан сохранять спокойствие, следуя инструкциям официальных ведомств.
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