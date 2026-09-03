Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:04

Более 120 рейсов задержали в московских аэропортах Шереметьево и Внуково

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 120 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Изменения в расписании затронули как вылеты, так и прибывающие борта.

Корректировки коснулись почти 40 рейсов на отправление и более 80 на прибытие. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.

Ограничения в воздушном пространстве привели к сбоям в работе столичного авиаузла. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании своих рейсов.

В Кубинке обломок дрона ВСУ упал на проезжавший автомобиль, пострадал мужчина
В Кубинке обломок дрона ВСУ упал на проезжавший автомобиль, пострадал мужчина

Тем временем с начала суток силы ПВО уничтожили 116 дронов, летевших на Москву. В настоящий момент на местах падения обломков беспилотников работают подразделения экстренных служб. Власти города продолжают мониторинг обстановки и призывают граждан сохранять спокойствие, следуя инструкциям официальных ведомств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar