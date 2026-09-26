«Душ» на взлёте: Российских туристов залило водой в самолёте из Нячанга

Пассажиров самолёта Red Wings залило водой во время рейса из вьетнамского Нячанга в Екатеринбург. Струя хлынула с потолка салона при взлёте, кадры произошедшего опубликовал Ural Mash.

Вода с потолка залила пассажиров рейса Нячанг — Екатеринбург. Видео © Telegram / Ural Mash

На опубликованных кадрах вода льётся с потолка прямо на пассажирские кресла. По данным канала, источником влаги стала система кондиционирования самолёта.

Бортпроводницы объяснили пассажирам, что речь идёт о конденсате и подобное может происходить во время полёта. Несколько человек успели промокнуть, после чего им предложили пересесть на другие места.

В Red Wings сообщили Ural Mash, что оказавшиеся под импровизированным «душем» пассажиры могут обратиться в авиакомпанию для получения компенсации.

Подобные случаи уже происходили на пассажирских самолётах. Ранее Life.ru публиковал видео из салона рейса Воронеж — Сочи, где вода также начала течь с потолка. Тогда пассажиры рассказывали, что сильнее всего «дождь» проявлялся при взлёте и посадке. В другом случае Life.ru сообщал о внештатной посадке самолёта Red Wings в Екатеринбурге: борт, следовавший из Батуми в Пермь, изменил маршрут из-за технической неисправности одной из систем.