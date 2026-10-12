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Опубликовано 12 октября, 13:32

Пауэрбанк вспыхнул над головами: Самолёт с более чем 180 пассажирами экстренно сел в Индии

Самолёт IndiGo экстренно сел в Индии после возгорания пауэрбанка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажирский самолёт индийской авиакомпании IndiGo совершил вынужденную посадку в Хайдарабаде после возгорания пауэрбанка в салоне во время полёта из Дели в Ченнаи. Об этом сообщает газета The New Indian Express, уточнив, что на борту находились более 180 пассажиров и никто не пострадал.

Возгорание пауэрбанка на борту самолёта. Видео © X / sudhakarudumula

Инцидент произошёл 11 октября на рейсе 6E 6115, выполнявшемся на Airbus A321. Портативный аккумулятор вспыхнул в багажной полке над пассажирскими креслами, после чего в салоне появился дым.

На распространившихся в Интернете кадрах видно пламя внутри багажного отсека. Некоторые пассажиры пытались справиться с возгоранием подручными средствами, а один из очевидцев призывал окружающих сохранять спокойствие.

Бортпроводники оперативно локализовали возгорание. Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и направиться в международный аэропорт имени Раджива Ганди в Хайдарабаде. Самолёт благополучно приземлился.

В авиакомпании подтвердили, что причиной незапланированной посадки стало задымление, исходившее от личного электронного устройства одного из пассажиров. Для продолжения путешествия в Ченнаи перевозчик предоставил другой самолёт и принёс клиентам извинения за неудобства.

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Ранее Life.ru сообщал о вынужденной посадке самолёта Lufthansa во французском Лионе после возгорания пауэрбанка. Лайнер следовал из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, когда у одного из пассажирских кресел загорелся внешний аккумулятор. Бортпроводники поместили устройство в противопожарную сумку, после чего пилоты запросили экстренную посадку. На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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