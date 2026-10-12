Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия над Атлантикой и сменил курс

Пассажирский самолёт американской авиакомпании United Airlines прервал перелёт из Вашингтона в Амстердам после подачи сигнала бедствия над Атлантическим океаном. Об изменении маршрута воздушного судна сообщил сервис Flightradar24.

«Самолёт, летевший из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия и изменил курс, направляясь в Сент-Джонс», — говорится в сообщении платформы.

Лайнер отправился из столицы США в воскресенье в 20:47 по местному времени, что соответствует 03:47 понедельника по Москве. Однако во время пересечения Атлантики экипаж активировал аварийный код Squawk 7700. После этого борт развернулся и взял курс на международный аэропорт канадского Сент-Джонса.

Происшествие привлекло внимание пользователей Flightradar24. Согласно опубликованным данным, воздушное судно возглавило рейтинг самых отслеживаемых рейсов на платформе. За его передвижением одновременно наблюдали 3540 человек.

Сигнал 7700 используется в авиации для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации. Пилоты передают его с помощью бортового транспондера. При этом активация такого кода сама по себе не свидетельствует о непосредственной угрозе крушения.

Ранее Life.ru сообщал, что американский военно-транспортный самолёт C-130 Hercules передал сигнал бедствия возле канадского побережья и начал снижение для посадки на ближайшем аэродроме. Инцидент произошёл 2 октября в районе залива Святого Лаврентия.