Вылетевший из Сантьяго самолёт Airbus подал сигнал о ЧС у берегов Чили

Пассажирский самолёт Airbus, направлявшийся из чилийского Сантьяго в перуанский Трухильо, подал аварийный сигнал Squawk 7700 во время полёта над Тихим океаном. Об этом свидетельствуют опубликованные данные сервиса мониторинга авиаперелётов Flightradar24.

Лайнер вылетел из столицы Чили в 22:11 по местному времени и взял курс на север. Конечной точкой маршрута должен был стать аэропорт перуанского города Трухильо. Однако вблизи чилийского побережья экипаж передал код 7700. После этого воздушное судно направилось в сторону аэропорта Антофагаста на севере Чили.

Универсальный код Squawk 7700 в авиации используется для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации. Он может указывать на техническую неисправность, проблемы со здоровьем пассажиров или другие обстоятельства, требующие приоритетного обслуживания рейса. Сам по себе такой сигнал не означает непосредственной угрозы катастрофы.