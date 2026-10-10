Вылетевший из Сантьяго самолёт Airbus подал сигнал о ЧС у берегов Чили
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Пассажирский самолёт Airbus, направлявшийся из чилийского Сантьяго в перуанский Трухильо, подал аварийный сигнал Squawk 7700 во время полёта над Тихим океаном. Об этом свидетельствуют опубликованные данные сервиса мониторинга авиаперелётов Flightradar24.
Лайнер вылетел из столицы Чили в 22:11 по местному времени и взял курс на север. Конечной точкой маршрута должен был стать аэропорт перуанского города Трухильо. Однако вблизи чилийского побережья экипаж передал код 7700. После этого воздушное судно направилось в сторону аэропорта Антофагаста на севере Чили.
Универсальный код Squawk 7700 в авиации используется для оповещения диспетчеров о чрезвычайной ситуации. Он может указывать на техническую неисправность, проблемы со здоровьем пассажиров или другие обстоятельства, требующие приоритетного обслуживания рейса. Сам по себе такой сигнал не означает непосредственной угрозы катастрофы.
Ранее при аварийной посадке легкомоторного самолёта Cessna в Сретенске Забайкальского края пострадали два человека — лётчик и авиатехник. По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной происшествия стал отказ двигателя во время взлёта. Следователи начали доследственную проверку.
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