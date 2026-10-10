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Опубликовано 10 октября, 04:52

В Забайкалье при аварийной посадке самолёта пострадали два человека

Обложка © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Обложка © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Лётчик и авиатехник пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолёта Cessna в Сретенске Забайкальского края. По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной происшествия стал отказ двигателя во время взлёта.

Сообщение о случившемся поступило спасателям 10 октября в 9:30 (03:30 мск). Воздушное судно принадлежит ФГБУ «Авиалесоохрана». На борту находились два человека — оба получили травмы, их тяжесть устанавливается.

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А ранее в Северной Каролине конвертоплан ВС США MV-22B Osprey совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились четверо морпехов. Одного из них с ожогами эвакуировали на вертолёте в специализированный медицинский центр в Чапел-Хилле. В момент происшествия конвертоплан перевозил около 2,7 тонны авиационного топлива. После приземления начался пожар, к тушению которого привлекли семь пожарных подразделений.

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Тимур Хингеев
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