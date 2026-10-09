Авиакомпания Saudia подтвердила гибель пилота при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Пилот саудовской государственной авиакомпании Saudia Хамуд аль-Кальтами погиб в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, которое приводит издание Emarat Al Youm.

В компании выразили соболезнования семье погибшего капитана и подтвердили повреждение одного из своих пассажирских самолётов. В момент удара лайнер находился на стоянке, людей на борту не было.

«Инцидент, произошедший в международном аэропорту имени короля Халида, привёл к гибели одного из наших сотрудников. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего капитана Хамуда аль-Кальтами», — говорится в заявлении Saudia.

Атака произошла 8 октября. Самолёт получил серьёзные повреждения и загорелся после попадания снаряда либо его осколков. Впоследствии возгорание удалось потушить. Работа аэропорта возобновилась в четверг в 18:00 по местному времени. Ответственность за удары взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах». Его военный представитель Яхья Сариа дважды заявлял о применении ракет против аэропорта саудовской столицы.