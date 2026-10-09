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Опубликовано 9 октября, 13:39

Авиакомпания Saudia подтвердила гибель пилота при атаке на аэропорт Эр-Рияда

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пилот саудовской государственной авиакомпании Saudia Хамуд аль-Кальтами погиб в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, которое приводит издание Emarat Al Youm.

В компании выразили соболезнования семье погибшего капитана и подтвердили повреждение одного из своих пассажирских самолётов. В момент удара лайнер находился на стоянке, людей на борту не было.

«Инцидент, произошедший в международном аэропорту имени короля Халида, привёл к гибели одного из наших сотрудников. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего капитана Хамуда аль-Кальтами», — говорится в заявлении Saudia.

Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт
Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт

Атака произошла 8 октября. Самолёт получил серьёзные повреждения и загорелся после попадания снаряда либо его осколков. Впоследствии возгорание удалось потушить. Работа аэропорта возобновилась в четверг в 18:00 по местному времени. Ответственность за удары взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах». Его военный представитель Яхья Сариа дважды заявлял о применении ракет против аэропорта саудовской столицы.

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Юрий Лысенко
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