Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт

Три гражданина Саудовской Аравии погибли при двух атаках на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября. Ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

«В результате двух нападений погибли три подданных Саудовской Аравии, ранения различной степени тяжести также получили подданные королевства и иностранцы», — говорится в заявлении ведомства.

Всех пострадавших доставили в больницы. По данным управления, первая атака была направлена на объекты аэропорта, вторая — на самолёт государственной авиакомпании Saudia.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лайнер получил серьёзные повреждения и загорелся на стоянке у терминала после попадания снаряда либо осколков. По предварительным данным агентства, пассажиров на борту не было.

Несмотря на причинённый ущерб, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, уточнили в авиационном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа утверждал, что атака нарушила работу воздушной гавани. Он также вновь предупредил авиакомпании об опасности полётов над Саудовской Аравией, сделав исключение для районов Мекки и Медины.