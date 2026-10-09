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Опубликовано 9 октября, 11:25

Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт

Обложка © Wikipedia / Kharbaan Ghaltaan

Обложка © Wikipedia / Kharbaan Ghaltaan

Три гражданина Саудовской Аравии погибли при двух атаках на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября. Ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

«В результате двух нападений погибли три подданных Саудовской Аравии, ранения различной степени тяжести также получили подданные королевства и иностранцы», — говорится в заявлении ведомства.

Всех пострадавших доставили в больницы. По данным управления, первая атака была направлена на объекты аэропорта, вторая — на самолёт государственной авиакомпании Saudia.

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Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лайнер получил серьёзные повреждения и загорелся на стоянке у терминала после попадания снаряда либо осколков. По предварительным данным агентства, пассажиров на борту не было.

Несмотря на причинённый ущерб, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, уточнили в авиационном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа утверждал, что атака нарушила работу воздушной гавани. Он также вновь предупредил авиакомпании об опасности полётов над Саудовской Аравией, сделав исключение для районов Мекки и Медины.

Больше новостей о ситуации на Ближнем Востоке — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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