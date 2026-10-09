Таиз почти в кольце: Хуситы добились успеха, который может изменить войну в Йемене

Военные успехи хуситов вокруг Таиза могут повлиять на дальнейшее соотношение сил в Йемене. В ходе серии наступательных действий формирования «Ансар Аллах», по последним сообщениям, практически замкнули окружение города, который удерживают правительственные войска, пишет газета «Взгляд».

Таиз имеет стратегическое значение благодаря расположению между Саной и Аденом. Через горную гряду, где находится город, проходят важные маршруты, связывающие западную и восточную части Йемена.

Хуситы заняли высоты в районе Джебель-Джихаф и последние горные проходы, которыми противник мог воспользоваться для контратаки или попытки деблокировать город. В результате снабжение находящегося в Таизе гарнизона оказалось серьёзно затруднено.

Одновременно продолжаются боевые действия на побережье Красного моря. Правительственные войска заявляют о продвижении в районах Мохи и Зубаба, тогда как хуситы сообщают о возвращении части ранее утраченных позиций.

Точная линия соприкосновения в горной и пустынной местности остаётся неясной. На фоне ухудшения ситуации правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию.

Начальник Генштаба йеменской армии Тахер аль-Акили оценил потенциальный резерв в 80–100 тысяч человек. При этом такая оценка в исходном материале названа крайне оптимистичной.

Также обсуждалась возможность привлечения внешней помощи. Сообщения о возможной отправке сирийских военнослужащих в Йемен при этом были официально опровергнуты Министерством обороны Сирии.

В случае перехода Таиза под контроль «Ансар Аллах» хуситы смогут развивать наступление в направлении Адена. Расстояние между городами по прямой дороге составляет около 130 километров.