Таиз почти в кольце: Хуситы добились успеха, который может изменить войну в Йемене
Военный успех хуситов может аукнуться для всего Ближнего Востока
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Военные успехи хуситов вокруг Таиза могут повлиять на дальнейшее соотношение сил в Йемене. В ходе серии наступательных действий формирования «Ансар Аллах», по последним сообщениям, практически замкнули окружение города, который удерживают правительственные войска, пишет газета «Взгляд».
Таиз имеет стратегическое значение благодаря расположению между Саной и Аденом. Через горную гряду, где находится город, проходят важные маршруты, связывающие западную и восточную части Йемена.
Хуситы заняли высоты в районе Джебель-Джихаф и последние горные проходы, которыми противник мог воспользоваться для контратаки или попытки деблокировать город. В результате снабжение находящегося в Таизе гарнизона оказалось серьёзно затруднено.
Одновременно продолжаются боевые действия на побережье Красного моря. Правительственные войска заявляют о продвижении в районах Мохи и Зубаба, тогда как хуситы сообщают о возвращении части ранее утраченных позиций.
Точная линия соприкосновения в горной и пустынной местности остаётся неясной. На фоне ухудшения ситуации правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию.
Начальник Генштаба йеменской армии Тахер аль-Акили оценил потенциальный резерв в 80–100 тысяч человек. При этом такая оценка в исходном материале названа крайне оптимистичной.
Также обсуждалась возможность привлечения внешней помощи. Сообщения о возможной отправке сирийских военнослужащих в Йемен при этом были официально опровергнуты Министерством обороны Сирии.
В случае перехода Таиза под контроль «Ансар Аллах» хуситы смогут развивать наступление в направлении Адена. Расстояние между городами по прямой дороге составляет около 130 километров.
Гражданская война в Йемене в последние недели вновь перешла в активную фазу после относительного затишья. 4 октября международно признанное правительство объявило о начале военной операции против хуситов, пообещав вернуть территории, которые контролирует «Ансар Аллах». Однако правительственные силы начали контрнаступление. 5 октября они заявили о возвращении Мохи под свой контроль и продвижении к району Зубаба, где, по данным йеменской армии, были заблокированы сотни бойцов «Ансар Аллах». На фоне нового витка боевых действий растёт значение Баб-эль-Мандебского пролива. Life.ru ранее отмечал, что через этот маршрут проходит один из важнейших торговых путей между Европой и Азией, а контроль над районом Мохи даёт возможность влиять на ситуацию у южного входа в Красное море.
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