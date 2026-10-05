Хуситов выбили из стратегического порта Моха на побережье Красного моря

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над портовым городом Моха на западе провинции Таиз, который с начала сентября удерживали хуситы. Об этом сообщило агентство SABA со ссылкой на военный источник.

По его данным, лояльные властям подразделения вошли в город после ожесточённых боёв при поддержке авиации. В операции участвовали несколько правительственных формирований.

Источник SABA утверждает, что среди членов движения «Ансар Аллах» есть погибшие и раненые. Часть бойцов была взята в плен, остальные отступили из Мохи.

Правительственные подразделения продолжают преследование отступающих сил и проверяют перешедшие под их контроль районы. Военные также заявили о зачистке объектов и стратегических позиций от оставшихся групп хуситов.

Наступление проходит в рамках новой операции властей Йемена против «Ансар Аллах». Накануне председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими объявил о начале боевых действий для возвращения территорий под контроль правительства.

Моха перешла под контроль хуситов в начале сентября. Life.ru писал о захвате стратегически важного порта на западном побережье Йемена. Город расположен недалеко от пролива Баб-эль-Мандеб, соединяющего Красное море с Аденским заливом.