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Опубликовано 5 октября, 19:06

«Театр военных действий»: Хуситы предупредили авиакомпании об опасности в саудовском небе

Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Йеменские хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его небезопасным. Предупреждение выпустил подконтрольный движению «Ансар Аллах» Координационный центр гуманитарных операций. Заявление опубликовало агентство SABA.

В центре связали предупреждение с ударами саудовской авиации по Йемену. Там заявили, что обращаются к перевозчикам ради безопасности гражданской авиации и сохранения жизней людей.

Воздушное пространство королевства «станет театром военных действий», подчеркнули представители хуситов. Они также заявили, что после публикации предупреждения снимают с себя ответственность за последствия.

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Ранее хуситы сообщили о 106 авиационных и ракетных ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки. По утверждению представителя движения Яхьи Сариа, атакам подверглись Сана и пять провинций страны. Всего с начала нынешней эскалации в «Ансар Аллах» насчитали 1516 ударов.

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Александра Вишнякова
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