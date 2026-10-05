«Театр военных действий»: Хуситы предупредили авиакомпании об опасности в саудовском небе

Йеменские хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его небезопасным. Предупреждение выпустил подконтрольный движению «Ансар Аллах» Координационный центр гуманитарных операций. Заявление опубликовало агентство SABA.

В центре связали предупреждение с ударами саудовской авиации по Йемену. Там заявили, что обращаются к перевозчикам ради безопасности гражданской авиации и сохранения жизней людей.

Воздушное пространство королевства «станет театром военных действий», подчеркнули представители хуситов. Они также заявили, что после публикации предупреждения снимают с себя ответственность за последствия.

Ранее хуситы сообщили о 106 авиационных и ракетных ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки. По утверждению представителя движения Яхьи Сариа, атакам подверглись Сана и пять провинций страны. Всего с начала нынешней эскалации в «Ансар Аллах» насчитали 1516 ударов.