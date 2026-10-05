Операция «Рассвет Йемена»: Армия заявила о захвате аэропорта и блокировании сил хуситов

Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль территорий у Баб-эль-Мандебского пролива и аэропорта в районе Зубаб на западе провинции Таиз. Об этом заявил официальный представитель вооружённых сил страны полковник Маджид ан-Нузейли, передаёт агентство SABA.

По его словам, продвижение стало результатом обходного манёвра позиций движения «Ансар Аллах». Военные перерезали дорогу между Зубабом и портовым городом Моха и установили над ней огневой контроль.

Ан-Нузейли утверждает, что в районе Зубаба заблокированы сотни бойцов движения. Им предложили сдаться правительственным войскам. Часть хуситов, по словам полковника, покинула район на лодках.

В операции участвуют формирования «Аль-Амалика», известные как «Бригады гигантов», и «Дар аль-Ватан» — «Щит родины». Представитель армии сообщил, что масштабная операция «Рассвет Йемена» началась 5 октября и продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, что армия Йемена объявила о наступлении в направлении Саны. По заявлению официального представителя йеменских войск полковника Маджида ан-Нузейли, оно стало частью кампании против «Ансар Аллах», направленной на возвращение территорий под контроль правительства.