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Опубликовано 5 октября, 14:15

Операция «Рассвет Йемена»: Армия заявила о захвате аэропорта и блокировании сил хуситов

Армия Йемена заявила о контроле над территориями у Баб-эль-Мандеба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Правительственные силы Йемена сообщили о взятии под контроль территорий у Баб-эль-Мандебского пролива и аэропорта в районе Зубаб на западе провинции Таиз. Об этом заявил официальный представитель вооружённых сил страны полковник Маджид ан-Нузейли, передаёт агентство SABA.

По его словам, продвижение стало результатом обходного манёвра позиций движения «Ансар Аллах». Военные перерезали дорогу между Зубабом и портовым городом Моха и установили над ней огневой контроль.

Ан-Нузейли утверждает, что в районе Зубаба заблокированы сотни бойцов движения. Им предложили сдаться правительственным войскам. Часть хуситов, по словам полковника, покинула район на лодках.

В операции участвуют формирования «Аль-Амалика», известные как «Бригады гигантов», и «Дар аль-Ватан» — «Щит родины». Представитель армии сообщил, что масштабная операция «Рассвет Йемена» началась 5 октября и продолжается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что армия Йемена объявила о наступлении в направлении Саны. По заявлению официального представителя йеменских войск полковника Маджида ан-Нузейли, оно стало частью кампании против «Ансар Аллах», направленной на возвращение территорий под контроль правительства.

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Татьяна Миссуми
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