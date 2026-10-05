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Опубликовано 5 октября, 13:55

Саудовская коалиция задействовала 100 истребителей против хуситов в Йемене

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о привлечении около 100 боевых самолётов к операции «Рассвет Йемена» против движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

По его словам, авиация обеспечивает круглосуточную поддержку наступающим силам международно признанного правительства Йемена. Коалиция также заявила об уничтожении 324 «высокоценных целей» хуситов.

«100 истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции «Рассвет Йемена», — сообщил аль-Малики.

Одной из ключевых задач операции называется возвращение контроля над районами у Баб-эль-Мандебского пролива. Правительственные силы Йемена сообщили о занятии значительной части района Зубаб и нескольких стратегических позиций у пролива. Reuters со ссылкой на военные источники также подтвердил продвижение сил в этом районе.

Накануне председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале крупной военной кампании против хуситов. Власти страны пообещали вернуть территории, находящиеся под контролем «Ансар Аллах», включая столицу Сану. Позже хуситы заявили о 106 ударах саудовской авиации по Йемену за сутки.

Армия Йемена объявила о начале стратегического наступления на Сану
Армия Йемена объявила о начале стратегического наступления на Сану

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Александра Мышляева
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