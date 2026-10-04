Йемен начал операцию против хуситов и пообещал амнистию сложившим оружие

Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, контролируемых движением «Ансар Аллах». Его обращение к нации опубликовало агентство SABA.

«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики и распространению власти государства и его институтов на всю национальную территорию», — заявил аль-Алими.

По его словам, власти исчерпали возможности мирного урегулирования. Он обвинил хуситов в мобилизации сил, привлечении несовершеннолетних к боям, атаках на лагеря беженцев и угрозах соседним странам и международному судоходству.

Аль-Алими приказал вооружённым силам приступить к выполнению задач. Военные, силовые структуры и гражданские институты переведены в режим полной готовности до завершения операции.

Жителей подконтрольных хуситам районов, включая Сану, Эль-Ходейду и Сааду, он призвал держаться подальше от военных объектов и путей снабжения. Членам «Ансар Аллах», которые сложат оружие, обещана амнистия. Правительственным войскам глава совета поручил защищать гражданских: «Никакой мести, никакого возмездия, никаких нападений на невинных людей и посягательств на имущество граждан».

Правительство также должно подготовить программу восстановления государственных институтов на возвращаемых территориях. Она предусматривает выплату зарплат госслужащим с учётом долгов, восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев.

Ранее Life.ru сообщал, что 28 сентября власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами. Парламент одобрил решение по запросу аль-Алими и призвал политические силы координировать действия с коалицией во главе с Саудовской Аравией.