Хуситы заявили об атаке на объект Saudi Aramco в Эр-Рияде

Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. После предполагаемого удара на территории объекта начался крупный пожар, пишет иракское издание 964.

Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Alibk

Reuters также сообщает о сильном пожаре и столбе дыма в районе нефтеперерабатывающего объекта Aramco к югу от саудовской столицы. При этом официальных сообщений о причинах произошедшего пока не поступало.

Власти Саудовской Аравии не называли причиной пожара атаку. Saudi Aramco также пока не выступала с заявлением о произошедшем.

Хуситы ранее уже заявляли об ударах по целям в Эр-Рияде. В их сообщениях также фигурировали объекты нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

Новые заявления появились на фоне сообщений о крупном возгорании возле нефтяного объекта к югу от столицы. Обстоятельства произошедшего пока остаются без официального объяснения.