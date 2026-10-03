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Опубликовано 3 октября, 18:11

Хуситы заявили об атаке на объект Saudi Aramco в Эр-Рияде

Обложка © Telegram / Alibk

Обложка © Telegram / Alibk

Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. После предполагаемого удара на территории объекта начался крупный пожар, пишет иракское издание 964.

Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Alibk

Reuters также сообщает о сильном пожаре и столбе дыма в районе нефтеперерабатывающего объекта Aramco к югу от саудовской столицы. При этом официальных сообщений о причинах произошедшего пока не поступало.

Власти Саудовской Аравии не называли причиной пожара атаку. Saudi Aramco также пока не выступала с заявлением о произошедшем.

Хуситы ранее уже заявляли об ударах по целям в Эр-Рияде. В их сообщениях также фигурировали объекты нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

Новые заявления появились на фоне сообщений о крупном возгорании возле нефтяного объекта к югу от столицы. Обстоятельства произошедшего пока остаются без официального объяснения.

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Хуситы уже неоднократно заявляли об атаках на объекты Саудовской Аравии. В сентябре движение сообщало об ударах по объектам Saudi Aramco в городе Янбу и военной авиабазе в Хамис-Мушайте, при этом саудовская сторона не подтверждала именно эти атаки. Позднее хуситы заявили об ответственности за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco. На фоне этих сообщений Reuters также передавал о взрывах и крупном столбе дыма в районе международного аэропорта имени короля Халида.

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Дарья Денисова
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