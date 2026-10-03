Столб дыма над Эр-Риядом: Объект Saudi Aramco загорелся на фоне сообщений об атаке хуситов

Крупный пожар вспыхнул в районе объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде на фоне сообщений о возможной атаке со стороны йеменского движения «Ансар Аллах». Очевидец Reuters сообщил о сильном огне и столбе дыма над предприятием.

Причина возгорания пока официально не названа. Власти Саудовской Аравии и Saudi Aramco на момент публикации не сообщали о характере происшествия, масштабах повреждений или возможной остановке производственных мощностей. Хуситы также пока не заявляли об ответственности именно за этот эпизод.

В соцсетях распространяются кадры сильного пожара в промышленной зоне Эр-Рияда. На место прибыли экстренные службы и пожарные расчёты. Данных о пострадавших пока нет.

Инцидент произошёл на фоне резкого обострения между Саудовской Аравией и хуситами. 24 сентября «Ансар Аллах» заявила об атаке баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками на «чувствительную цель» в Эр-Рияде и объекты Saudi Aramco в Янбу. Саудовская сторона тогда сообщила о перехвате шести баллистических ракет, направлявшихся в районы Эт-Таифа и Янбу.

Ещё 19 сентября хуситы также заявляли об ударах по Эр-Рияду и инфраструктуре Saudi Aramco. В тот день возле международного аэропорта саудовской столицы загорелся топливный резервуар с логотипом нефтяной компании, а силы коалиции сообщили о перехвате баллистической ракеты, летевшей в сторону города.

Ранее Life.ru писал, что «Ансар Аллах» взяла на себя ответственность за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco, заявив о применении ракет и беспилотников. Тем временем председатель Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими призвал жителей страны к всеобщей мобилизации на фоне наступления движения хуситов.