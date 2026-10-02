Саудовская Аравия готовит большое наступление на хуситов: В бой могут пойти 100 тысяч военных

Саудовская Аравия готовится в ближайшие недели начать крупное наступление против хуситов в Йемене. Операцию планируют провести силами подконтрольных Эр-Рияду йеменских формирований при поддержке саудовской авиации, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников стран Персидского залива и западных дипломатов.

По данным агентства, сейчас рассматриваются два основных сценария. Первый предполагает ограниченное наступление вдоль побережья Красного моря, второй — более масштабную операцию сразу на нескольких фронтах в разных районах Йемена. Окончательный вариант, как следует из публикации, пока не выбран.

В зависимости от масштаба кампании к боевым действиям могут привлечь более 100 тысяч йеменских военнослужащих. Саудовская авиация должна оказывать им поддержку с воздуха. При этом прямого участия иностранных союзников Эр-Рияда в наземных боях источники Reuters не ожидают.

США, по сведениям агентства, оказывают разведывательную поддержку, а Турция и Пакистан предоставляют военную технику и советников. Речь, однако, не идёт о непосредственном вступлении этих стран в боевые действия.

Одной из ключевых целей возможной операции называется восстановление контроля над районом Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического маршрута между Красным морем и Индийским океаном. В сентябре хуситы значительно продвинулись на западном побережье Йемена и заняли территории у пролива, включая остров Перим. Reuters ранее называл это серьёзным ударом по позициям поддерживаемых Саудовской Аравией сил.

При этом Эр-Рияд учитывает риск ответных ударов по собственной территории и сложности, связанные с разобщённостью различных йеменских формирований, выступающих против хуситов. Reuters также сообщает, что Саудовская Аравия пока не проявляет готовности вернуться к мирным переговорам на прежних условиях, пока «Ансар Аллах» сохраняет позиции у важнейших морских маршрутов.