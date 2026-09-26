Лидер Йемена призвал к всеобщей мобилизации на фоне наступления хуситов

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими призвал жителей страны к всеобщей мобилизации на фоне наступления движения «Ансар Аллах» (хуситов). Обращение он сделал 25 сентября, сообщается на официальном сайте йеменского руководства.

«Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооружённых сил и сил безопасности», — заявил аль-Алими, который также является верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Йемена.

Он призвал граждан вступать в правительственные формирования через официальные каналы. Одновременно лидер Йемена объявил, что бойцы и сторонники хуситов, которые покинут движение и прекратят воевать на его стороне, смогут рассчитывать на всеобъемлющую амнистию. Её ещё предстоит оформить в соответствии с законодательством страны.

Заявление прозвучало после серьёзного продвижения хуситов на западе Йемена. В сентябре движение заняло порт Моха, остров Перим и другие территории у Баб-эль-Мандебского пролива. Сообщалось также о переходе под контроль хуситов йеменского побережья Красного моря. Боевые действия между движением и силами международно признанного правительства продолжаются.

Параллельно обострилось противостояние хуситов с Саудовской Аравией. 19 сентября «Ансар Аллах» заявил об ударах ракетами и беспилотниками по целям в Эр-Рияде. Саудовская коалиция сообщила, что её ПВО перехватила баллистическую ракету, направлявшуюся к столице королевства.