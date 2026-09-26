Лидер Йемена призвал к всеобщей мобилизации на фоне наступления хуситов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi
Председатель Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими призвал жителей страны к всеобщей мобилизации на фоне наступления движения «Ансар Аллах» (хуситов). Обращение он сделал 25 сентября, сообщается на официальном сайте йеменского руководства.
«Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооружённых сил и сил безопасности», — заявил аль-Алими, который также является верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Йемена.
Он призвал граждан вступать в правительственные формирования через официальные каналы. Одновременно лидер Йемена объявил, что бойцы и сторонники хуситов, которые покинут движение и прекратят воевать на его стороне, смогут рассчитывать на всеобъемлющую амнистию. Её ещё предстоит оформить в соответствии с законодательством страны.
Заявление прозвучало после серьёзного продвижения хуситов на западе Йемена. В сентябре движение заняло порт Моха, остров Перим и другие территории у Баб-эль-Мандебского пролива. Сообщалось также о переходе под контроль хуситов йеменского побережья Красного моря. Боевые действия между движением и силами международно признанного правительства продолжаются.
Параллельно обострилось противостояние хуситов с Саудовской Аравией. 19 сентября «Ансар Аллах» заявил об ударах ракетами и беспилотниками по целям в Эр-Рияде. Саудовская коалиция сообщила, что её ПВО перехватила баллистическую ракету, направлявшуюся к столице королевства.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке хуситов на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco. До этого движение заняло стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, после чего бои за западное побережье Йемена продолжились. 24 сентября хуситы заявили о новых ударах по военным объектам Саудовской Аравии, утверждая, что применили десятки ракет и беспилотников. Нынешний призыв аль-Алими прозвучал на фоне одновременно усилившихся боёв внутри Йемена и обмена ударами между хуситами и Саудовской Аравией.
Главные решения мировых лидеров, международные конфликты и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.