Ключ к Красному морю: Хуситы приблизили Иран к главному нефтяному рычагу давления

Йеменские хуситы достигли стратегически важного острова Перим в проливе Баб-эль-Мандеб, сообщает Reuters со ссылкой на источники в йеменском правительстве. По данным AFP, хуситы также завершили захват района Баб-эль-Мандеб.

Ранее два источника в правительстве Йемена сообщили, что его войска были выведены с острова Перим. Кроме того, хуситы заняли прибрежный город Дхубаб на Красном море, расположенный напротив острова.

Остров Перим имеет важное стратегическое значение из-за своего расположения в узком проливе, который соединяет Красное море с Аденским заливом. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых морских перевозок, включая поставки энергоресурсов. Reuters отмечает: если хуситы установят полный контроль над проливом, это может дать их покровителю — Ирану — преимущество, сократив поставки через второй крупный транзитный коридор и вызвав резкий скачок цен на нефть.

Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический порт Моха на западном побережье Йемена, приблизившись к контролю над значительной частью красноморского побережья в рамках нового витка боёв с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами. Значение Мохи определяется её расположением у Баб-эль-Мандебского пролива — ключевого морского прохода между Азией и Европой.