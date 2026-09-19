Хуситы заявили об ответственности за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о проведении двух военных операций против целей в Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, под удар попали объекты в Эр-Рияде и инфраструктура нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу.

«Первая военная операция была направлена против стратегически важных объектов в столице саудовского противника Эр-Рияде, а вторая — против объектов компании Aramco в Янбу», — сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По данным зарубежных СМИ, хуситы утверждают, что для атак использовались ракеты и беспилотники. Саудовские власти на момент публикации не подтверждали поражение заявленных целей.

Ранее в субботу власти Саудовской Аравии предупреждали жителей Эр-Рияда и Эль-Харджа о возможной воздушной атаке, после чего объявили отбой тревоги. Reuters сообщал о звуках взрывов, а также публиковал кадры с крупным столбом чёрного дыма и пламенем в районе международного аэропорта имени короля Халида.