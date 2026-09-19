Столб чёрного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

Новые взрывы прогремели в северо-восточной части Эр-Рияда. После этого со стороны международного аэропорта имени короля Халеда поднялся столб чёрного дыма, сообщают зарубежные информагентства.

Корреспондент «Синьхуа» передал о нескольких взрывах в этой части саудовской столицы. Reuters со ссылкой на очевидца также сообщил о пламени и густом чёрном дыме в районе аэропорта.

Официальных данных о причине произошедшего и возможных последствиях на момент появления первых сообщений не поступало. Информации о пострадавших также нет.

Ранее этой ночью жители Эр-Рияда получили предупреждения о воздушной опасности. В городе были слышны взрывы, после чего гражданская оборона Саудовской Аравии примерно через десять минут объявила об отбое тревоги.

Новые сообщения поступают на фоне обострения ситуации между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах». В последние дни стороны обменивались ударами, однако официального подтверждения связи нынешних взрывов с действиями хуситов на момент публикации нет.

Ранее Life.ru сообщал, что ночью в Эр-Рияде прогремел мощный взрыв после включения системы оповещения. Тогда причины произошедшего также официально не назывались.