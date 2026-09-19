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Опубликовано 19 сентября, 01:29

Мощный взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии на фоне сирен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Мощный взрыв прогремел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Незадолго до этого в столичном регионе включили системы оповещения. Об инциденте сообщает агентство «Синьхуа».

Информация о причинах взрыва и его последствиях пока остаётся ограниченной. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Иранское агентство IRNA связывает взрыв с возможным запуском ракеты йеменскими хуситами. Пользователи социальных сетей также сообщили о звуках взрывов в районе авиабазы «Принц Султан», расположенной к югу от Эр-Рияда.

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Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

Ранее йеменские хуситы заявили об ударах по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу и военной авиабазе в Хамис-Мушайте. Оба объекта находятся на территории Саудовской Аравии. Новые сообщения об атаке появились на фоне обострения противостояния между хуситами и Эр-Риядом. Перед этим представитель движения Яхья Сариа сообщил о 129 ударах саудовской авиации по территории Йемена за двое суток.

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Лия Мурадьян
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