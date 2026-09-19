Мощный взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии на фоне сирен

Мощный взрыв прогремел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Незадолго до этого в столичном регионе включили системы оповещения. Об инциденте сообщает агентство «Синьхуа».

Информация о причинах взрыва и его последствиях пока остаётся ограниченной. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Иранское агентство IRNA связывает взрыв с возможным запуском ракеты йеменскими хуситами. Пользователи социальных сетей также сообщили о звуках взрывов в районе авиабазы «Принц Султан», расположенной к югу от Эр-Рияда.