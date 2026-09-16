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Регион
Опубликовано 16 сентября, 16:06

Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что силы хуситов сбили саудовский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II над провинцией Мариб на северо-востоке Йемена.

По словам Сариа, аппарат якобы выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции. Каким именно средством был поражён беспилотник, представитель движения не уточнил.

«Вооружённые силы Йемена несколько минут назад сбили разведывательно-ударный самолёт типа Wing Loong II, принадлежащий преступному саудовскому противнику, во время выполнения враждебных действий в воздушном пространстве провинции Мариб», — говорится в заявлении Сариа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что хуситы заявили об уничтожении саудовского беспилотника Wing Loong II над Йеменом. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, аппарат был сбит 6 сентября над районом Макбанна в провинции Таиз. Тогда движение также утверждало, что беспилотник выполнял разведывательно-ударную миссию.

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Александра Мышляева
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