Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что силы хуситов сбили саудовский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II над провинцией Мариб на северо-востоке Йемена.

По словам Сариа, аппарат якобы выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции. Каким именно средством был поражён беспилотник, представитель движения не уточнил.

«Вооружённые силы Йемена несколько минут назад сбили разведывательно-ударный самолёт типа Wing Loong II, принадлежащий преступному саудовскому противнику, во время выполнения враждебных действий в воздушном пространстве провинции Мариб», — говорится в заявлении Сариа.

Ранее Life.ru рассказывал, что хуситы заявили об уничтожении саудовского беспилотника Wing Loong II над Йеменом. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, аппарат был сбит 6 сентября над районом Макбанна в провинции Таиз. Тогда движение также утверждало, что беспилотник выполнял разведывательно-ударную миссию.