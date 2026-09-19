У аэропорта Эр-Рияда горит топливный резервуар Saudi Aramco
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Сильный пожар вспыхнул в районе международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде. По данным корреспондента AFP, горит топливный резервуар саудовской нефтяной компании Aramco.
Над северо-восточной частью саудовской столицы поднимается густой чёрный дым, видны языки пламени. На месте работают пожарные, которые пытаются потушить резервуар.
Инцидент отразился на работе аэропорта. Сервис Flightradar24 сообщил о серьёзных сбоях в расписании: часть рейсов задержана или отменена.
О причинах возгорания официально пока не сообщалось. Власти Саудовской Аравии на момент первых сообщений также не раскрывали сведения о возможных пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал, что после нескольких взрывов в северо-восточной части Эр-Рияда со стороны аэропорта имени короля Халеда поднялся столб чёрного дыма. На тот момент официальных данных о причине произошедшего не было.
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