У аэропорта Эр-Рияда горит топливный резервуар Saudi Aramco

Сильный пожар вспыхнул в районе международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде. По данным корреспондента AFP, горит топливный резервуар саудовской нефтяной компании Aramco.

Над северо-восточной частью саудовской столицы поднимается густой чёрный дым, видны языки пламени. На месте работают пожарные, которые пытаются потушить резервуар.

Инцидент отразился на работе аэропорта. Сервис Flightradar24 сообщил о серьёзных сбоях в расписании: часть рейсов задержана или отменена.

О причинах возгорания официально пока не сообщалось. Власти Саудовской Аравии на момент первых сообщений также не раскрывали сведения о возможных пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал, что после нескольких взрывов в северо-восточной части Эр-Рияда со стороны аэропорта имени короля Халеда поднялся столб чёрного дыма. На тот момент официальных данных о причине произошедшего не было.