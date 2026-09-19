Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:49

У аэропорта Эр-Рияда горит топливный резервуар Saudi Aramco

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Сильный пожар вспыхнул в районе международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде. По данным корреспондента AFP, горит топливный резервуар саудовской нефтяной компании Aramco.

Над северо-восточной частью саудовской столицы поднимается густой чёрный дым, видны языки пламени. На месте работают пожарные, которые пытаются потушить резервуар.

Инцидент отразился на работе аэропорта. Сервис Flightradar24 сообщил о серьёзных сбоях в расписании: часть рейсов задержана или отменена.

О причинах возгорания официально пока не сообщалось. Власти Саудовской Аравии на момент первых сообщений также не раскрывали сведения о возможных пострадавших.

Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом
Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

Ранее Life.ru сообщал, что после нескольких взрывов в северо-восточной части Эр-Рияда со стороны аэропорта имени короля Халеда поднялся столб чёрного дыма. На тот момент официальных данных о причине произошедшего не было.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях в России и мире — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar