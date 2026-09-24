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Опубликовано 24 сентября, 17:01

Хуситы заявили об ударах по военным объектам Саудовской Аравии

Обложка © ТАСС / YAHYA ARHAB / ЕРА

Обложка © ТАСС / YAHYA ARHAB / ЕРА

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о массированном ударе по военным объектам Саудовской Аравии в провинции Джизан. По утверждению хуситов, в атаке использовались десятки баллистических ракет и беспилотников.

Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что целями стали командные пункты, центры управления, склады вооружения и места сосредоточения военнослужащих в районе Эт-Таваль. Хуситы также заявили об ударах по пусковым площадкам и другим военным объектам в Джизане.

По версии «Ансар Аллах», атака привела к многочисленным потерям среди саудовских военных, а также йеменских и суданских формирований, действующих на стороне Эр-Рияда. Сариа заявил о «сотнях» погибших и раненых и уничтожении нескольких складов оружия. Независимого подтверждения этих данных нет.

Саудовская сторона представила другую версию событий. Представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции Турки аль-Малики сообщил, что системы ПВО перехватили и уничтожили шесть баллистических ракет хуситов, направлявшихся к Эт-Таифу и Янбу. О потерях среди саудовских военнослужащих власти королевства не сообщали.

Новая атака произошла на фоне резкой эскалации между хуситами и Саудовской Аравией. В последние недели стороны неоднократно обменивались ударами, а Эр-Рияд обвинял «Ансар Аллах» в атаках на города, военные объекты и энергетическую инфраструктуру королевства.

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Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ударах по объекту Saudi Aramco в Янбу и авиабазе в Саудовской Аравии. Тогда саудовская сторона также не подтверждала заявленный движением масштаб последствий.

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Анастасия Никонорова
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