Сотрудника Минэнерго США арестовали за попытку помочь хуситам

Сотрудник Министерства энергетики США оказался под стражей после поездки в контролируемую хуситами часть Йемена. Следствие считает, что Эштон Хамед Эллабуди не только скрытно добрался до Саны, но и впоследствии начал помогать человеку, которого считал представителем хуситов, с оборудованием связи и энергетическими системами, сообщает Минюст США.

51-летний инженер из Ричленда, штат Вашингтон, в сентябре 2025 года вылетел в Оман, а оттуда пересёк границу с Йеменом. Для поездки он использовал служебный паспорт, который получил ещё во время работы в Инженерном корпусе армии США. Эллабуди направлялся в Сану, однако после возвращения в страну сообщил пограничникам, что находился за рубежом по служебным делам. Проверка показала, что официальной командировки в этот регион у него не было.

История привлекла внимание ФБР ещё до поездки. Бюро получило сведения о покупках Эллабуди — среди них были химические вещества и компоненты, которые могут использоваться при изготовлении взрывных устройств. Следователи также обнаружили детали для беспилотников и дистанционно управляемых летательных систем. В декабре 2024 года Эллабуди оформил больничный, заявив, что получил воздействие высококонцентрированной азотной кислоты. Этот эпизод также заинтересовал следствие из-за возможного использования вещества при производстве взрывчатых веществ.

Позже ФБР организовало контакт Эллабуди с конфиденциальным источником. Тот представился человеком, работающим на хуситского «полковника», которому требовалось оборудование для мобильного центра связи в Йемене. Эллабуди, согласно материалам дела, включился в работу не как посредник по закупкам. Он использовал профессиональные знания инженера-электрика: помогал проверять и переделывать солнечные генераторы и средства связи, объяснял, как совместить системы питания с коммуникационным оборудованием, готовил схемы подключения и подбирал дополнительные устройства.

При этом обвинение не утверждает, что Эллабуди пытался атаковать место своей работы. В Полевом офисе Хэнфорда Минэнерго заявили, что расследование не связано с угрозой объекту или его сотрудникам. Власти предъявили Эллабуди обвинение в попытке предоставить материальную поддержку или ресурсы хуситам. Первое заседание по делу назначено на 2 октября в Ричленде. Максимальное наказание по предъявленному обвинению может составить 20 лет лишения свободы. Обвинение пока остаётся версией следствия: вина Эллабуди должна быть доказана в суде.

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