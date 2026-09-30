Суд в США решит вопрос об освобождении россиянки Кедышевой 1 октября

Окружной суд в американском штате Мэн 1 октября рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи россиянки Кристины Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше. Ей может грозить более 20 лет лишения свободы по совокупности предъявленных обвинений.

Защита Кедышевой просит отпустить её из-под стражи на время разбирательства и вернуть изъятый при задержании мобильный телефон. Ранее суд оставил россиянку под арестом, сочтя доводы прокуратуры достаточными для продолжения содержания под стражей.

Инцидент произошёл 8 сентября на рейсе United Airlines из Милана в Ньюарк. По версии американского следствия, после отказа предоставить ей ещё алкоголь Кедышева стала вести себя агрессивно, не выполняла требования экипажа и приблизилась к ручке задней двери самолёта.

Следствие утверждает, что во время попытки её удержать россиянка укусила и ударила бортпроводника, а также поцарапала одного из пассажиров.

Из-за инцидента самолёт совершил незапланированную посадку в Бангоре, штат Мэн, где Кедышеву задержали. Ей предъявлены федеральные обвинения во вмешательстве в работу экипажа и нападении.

Ранее Life.ru сообщал, что арестованная в США Кристина Кедышева попросила суд освободить её из-под стражи. Адвокат россиянки настаивал, что её освобождение не будет представлять угрозы для общества, и просил разрешить ей участвовать в дальнейших заседаниях дистанционно. Защита также потребовала вернуть Кедышевой мобильный телефон, изъятый после задержания.