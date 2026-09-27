В Индии задержали россиянина, семь лет находившегося в розыске

В Индии задержали 33-летнего россиянина Константина Исаева, которого местная полиция разыскивала с 2019 года по делу о наркотиках. Мужчину нашли в городе Удупи в штате Карнатака и доставили обратно в Гоа.

Ввпервые проблемы с законом у Исаева возникли после обыска, во время которого у него обнаружили 16 килограммов запрещённых веществ. Тогда благодаря работе адвоката ему удалось избежать заключения под стражу — россиянина обязали только являться на заседания суда.

Позже Исаев перестал посещать слушания. После этого суд выдал ордер на его арест без возможности освобождения под залог. При этом покидать Индию мужчина не стал. В 2022 году его снова задержали — на этот раз у него нашли три килограмма запрещённых веществ.

Адвокату вновь удалось добиться для россиянина более мягкой меры. Исаев снова получил обязательство приходить в суд, однако спустя время перестал выполнять это требование. После повторного задержания его доставили из Карнатаки в Гоа. На этот раз избежать заключения не удалось — суд отправил россиянина под арест до 9 октября, пишет «База».

Ранее Life.ru писал, что россиянину, обвиняемому в расправе над женщинами в Индии, не могут выбрать меру наказания. Разбирательство по делу 31-летнего Алексея Леонова затягивается уже девять месяцев.