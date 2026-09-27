Диджей-сет на пять лет: Двух россиян задержали за пультом в ночном клубе на Бали

Двух российских диджеев задержали прямо во время выступления в ночном клубе на Бали из-за проблем с разрешениями на работу. Теперь им грозят депортация и запрет на въезд, а при более серьёзном развитии дела — до пяти лет лишения свободы, сообщает SHOT.

Россияне выступали в Mirror Lounge & Club в Семиньяке, когда в заведение пришли сотрудники иммиграционной службы. Выяснилось, что у диджеев были визы по прибытии и разрешения на ограниченное пребывание для инвесторов.

Такие документы, по данным телеграм-канала, не давали им права работать на острове. Поэтому выступление за диджейским пультом могло стать нарушением миграционного законодательства Индонезии.

Вместе с россиянами задержали ещё двух иностранцев — граждан Египта и Нигерии. У них обнаружились аналогичные проблемы с документами.

В качестве одной из возможных мер нарушителям грозит депортация с последующим запретом на въезд в Индонезию. Более суровое наказание может составить до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 млн индонезийских рупий — около 930 тысяч рублей.

Ранее четырёх россиянок задержали на Бали по подозрению в причастности к проституции. Всем грозит депортация и запрет на въезд в Индонезию на пять лет, а также возможное уголовное преследование.