Несбывшийся путь домой: Погибший на Бали россиянин собирался в Москву

40-летний россиянин Артём, которого нашли мёртвым под обрывом на Бали, собирался улететь в Москву в тот же день, когда перестал выходить на связь.

40-летний россиянин Артём, которого нашли мёртвым под обрывом на Бали. Фото © Telegram / Baza

Вылет был запланирован на 23 сентября. Однако в тот день мужчина отправился к утёсу Каранг-Бома в районе Печату, сообщает «База». Знакомые рассказали, что Артём любил выбираться на высокие точки острова, чтобы фотографировать рассветы и закаты. Предположительно, в этот раз он также поехал к обрыву ради съёмки.

40-летний россиянин Артём, которого нашли мёртвым у обрыва на Бали. Фото © Telegram / Baza

На Бали россиянин жил вместе с женой и детьми. По информации «Базы», он занимался строительным бизнесом и помогал клиентам подбирать недвижимость на острове для инвестиций. Знакомые семьи также рассказали, что мужчина много читал, интересовался психологией, развитием личности и самопознанием.

Артём перестал выходить на связь 23 сентября. Позднее возле Каранг-Бома обнаружили его мотоцикл и шлем. Индонезийские спасатели начали поисковую операцию и обследовали район утёса и побережье.

Ранее Life.ru сообщал, что пропавшего Артёма нашли мёртвым у обрыва на Бали. Тело обнаружили среди камней с помощью беспилотника после нескольких дней поисков. Его эвакуировали к пляжу Ньянг-Ньянг, после чего местные правоохранители начали устанавливать обстоятельства и точную причину гибели россиянина.