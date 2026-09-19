Четырёх россиянок задержали на Бали по подозрению в причастности к проституции

На индонезийском острове Бали задержаны четыре гражданки России, гражданин Украины и гражданка Казахстана по подозрению в причастности к проституции. Об этом сообщает агентство Antara.

По его данным, иммиграционные власти Индонезии провели совместную операцию в трёх туристических районах острова. В Чангу задержаны гражданка России, которая, по версии следствия, занималась проституцией через WhatsApp, и гражданин Украины, подозреваемый в посредничестве. Срок его визы истёк в октябре 2025 года. В Умаласе задержаны четыре женщины, включая трёх гражданок России и одну гражданку Казахстана.

Всего в ходе рейда в Чангу, Умаласе и Семиньяке задержаны 13 иностранцев — 12 женщин и один мужчина, среди них семь гражданок Нигерии с истёкшими визами. Всем задержанным грозит депортация и запрет на въезд в Индонезию на пять лет, а также возможное уголовное преследование.

Ранее на Филиппинах полиция пресекла деятельность группы, принуждавшей женщин к проституции под видом модельного агентства. В отеле Макати освободили пять гражданок России и местную победительницу конкурса красоты. Сутенёров задержали с поличным после «контрольной закупки», когда они запросили по 25 тысяч песо за человека; пострадавшие находятся под опекой социальных служб.