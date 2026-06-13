Россиянку посадили в тюрьму в США за лже-связи с ФСБ, угрозы агенту ФБР и организацию проституции

Федеральный суд в Манхэттене огласил приговор гражданке России Номме Зарубиной, признавшей вину в даче ложных показаний спецслужбам и мошенничестве. Об этом информирует издание Repost.

Подсудимая получила 14 месяцев лишения свободы. В меморандуме прокуратуры отмечается, что женщина солгала ФБР в рамках деликатного расследования злонамеренного иностранного влияния, рассказывая о своих несуществующих «связях с ФСБ».

Обвинения были выдвинуты ещё в декабре 2024 года. Сначала фигурантку отпустили под залог, однако спустя год она вновь оказалась за решёткой. Причиной ужесточения меры пресечения стал систематический отказ прекратить контакты с агентом бюро, выступавшим свидетелем по делу.

Материалы расследования также вскрыли факты многолетней организации проституции. При подаче документов на натурализацию Зарубина умышленно скрыла эту криминальную деятельность. Оказавшись на свободе под залогом, осуждённая неоднократно насмехалась над спецагентом, преследовала его и угрожала ему.

Защитник подсудимой уже заявил, что после отбытия срока её, вероятно, ожидает депортация.

Ранее стало известно, что в тбилисском аэропорту по запросу Интерпола была задержана гражданка России и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Основанием послужили претензии американских правоохранителей, возбудивших в отношении неё уголовные производства. Следствие полагает, что 54-летняя предпринимательница могла быть причастна к схемам поставок авиационных комплектующих в Россию в обход введённых ограничений, а также подозревается в финансовых и иных экономических нарушениях.