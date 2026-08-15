На Филиппинах спасли экс-королеву красоты и пятерых россиянок из секс-рабства

На Филиппинах полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся сексуальной эксплуатацией. В ходе спецоперации в отеле города Макати были освобождены пять гражданок России и местная победительница конкурса красоты, пишет Cebu Daily News.

Злоумышленники действовали под прикрытием модельного агентства, предлагая девушкам работу в сфере PR, но на деле принуждали их к проституции. Полицейские вышли на преступников через «контрольную закупку»: в отеле, куда привезли жертв, сутенёры запросили за услуги 25 тысяч песо (около 34 тысяч рублей) с человека. Сразу после оглашения цены торговцев людьми взяли с поличным.

Сейчас пострадавшие находятся в безопасности под опекой социальных служб в городе Макати.

Ранее россиянка, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме рассказала, что похитители заставляли её вести соцсети и создавать видимость обычной жизни под угрозой убийства. Её всячески принуждали участвовать в инвестиционных аферах, а связь с близкими строго контролировалась.