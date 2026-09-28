Арестованная в США за авиадебош россиянка просит освободить её из-под стражи
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Россиянка Кристина Кедышева, обвиняемая в США после инцидента на борту самолёта, попросила суд освободить её из-под стражи. Защита подала ходатайство о возобновлении слушаний по вопросу ареста. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные окружного суда штата Мэн.
«Кедышева подала ходатайство о возобновлении слушаний по вопросу заключения под стражу», — рассказали в инстанции. Суд согласился провести заседание, на котором рассмотрит возможность освобождения россиянки. Оно назначено на 28 сентября.
Кедышеву обвиняют в создании помех работе лётного экипажа или бортпроводников и нападении. По максимальным санкциям предъявленных обвинений ей может грозить более 20 лет лишения свободы. Ранее суд оставил россиянку под стражей.
Инцидент произошёл на рейсе из Милана в Ньюарк. По версии обвинения, пассажирка после отказа предоставить ей дополнительный алкоголь не выполнила требование экипажа вернуться на место. Свидетели также утверждали, что она направилась к задней двери самолёта.
По материалам дела, во время последовавшего конфликта Кедышева якобы укусила и ударила бортпроводника, а также поцарапала одного из пассажиров. Эти обстоятельства являются частью предъявленных ей обвинений и пока не установлены вступившим в силу судебным решением.
Ранее двух российских диджеев задержали прямо во время выступления в ночном клубе на Бали из-за проблем с разрешениями на работу. Теперь им грозят депортация и запрет на въезд, а при более серьёзном развитии дела — до пяти лет лишения свободы.
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