Поставляли софт Пентагону и Секретной службе: Россиянина задержали в Лондоне по запросу США

Россиянина Олега Давыдова задержали в лондонском аэропорту Хитроу по запросу США. Американские власти обвиняют его и гендиректора Oxygen Forensics Ли Райбера в сокрытии российского происхождения владельцев компании и разработчиков программного обеспечения, которое закупали силовые ведомства США, сообщило Министерство юстиции.

52-летнего Давыдова задержали 20 сентября перед вылетом в Стамбул. США намерены добиваться его экстрадиции. Райбера в тот же день арестовали в штате Айдахо, позднее его освободили под залог.

По версии американского Минюста, Oxygen Forensics представляла себя как независимую компанию из США без иностранного контроля, а её программное обеспечение — как американскую разработку. Следствие утверждает, что на самом деле бизнесом владели и управляли пять граждан России, включая Давыдова, а над софтом работала команда разработчиков в РФ.

После 2022 года, как считают следователи, российские владельцы были убраны из публичных корпоративных документов, однако продолжали принимать важные решения, управлять счетами и контролировать работу компании.

Продукты Oxygen Forensics закупали американское военное ведомство и структуры Министерства внутренней безопасности США, включая Секретную службу, Службу расследований внутренней безопасности и Национальный институт компьютерной криминалистики. В 2024 году последний заключил с компанией пятилетний контракт.

При этом Министерство юстиции США отдельно подчёркивает, что обвинение не содержит утверждений о наличии вредоносного кода в программном обеспечении или его использовании для несанкционированного доступа к данным американских ведомств. Давыдов и Райбер считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

Обоим вменяют сговор с целью электронного мошенничества. В случае обвинительного приговора максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет федеральной тюрьмы.

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