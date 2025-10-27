Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:15

Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к десяти годам колонии за хищение

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Основатель платёжной системы ChronoPay Павел Врублевский приговорён к десяти годам колонии общего режима за финансовые преступления. Такое решение вынес Хамовнический районный суд Москвы

Врублевский организовал изготовление фиктивных платёжных поручений на сумму 424,2 миллиона рублей и совершил хищение в размере 535 тысяч, принадлежавших клиентам Сбербанка. В качестве дополнительной меры наказания предпринимателю назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Процесс по делу продолжался более двух лет, при этом прения сторон состоялись ещё в январе, но вынесение приговора неоднократно откладывалось.

Вместе с Врублевским осудили трёх его сообщников — сотрудника ChronoPay Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина и директора компании «Вангуд» Анну Акимову. Все они признаны виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы сроком от четырёх до восьми лет, при этом Акимова и Ведяшкин были взяты под стражу непосредственно в зале суда.

Государственный обвинитель прокурор Марина Розова ранее требовала для подсудимых более строгих наказаний, предлагая назначить Врублевскому 12 лет колонии. Все фигуранты дела полностью отрицали свою вину, а сам Врублевский в последнем слове заявил, что процесс построен на лжи, и прочитал стихотворение, созданное искусственным интеллектом. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор, указывая на многочисленные процессуальные нарушения.

Дом основателя ChronoPay продали на торгах по заниженной цене
Дом основателя ChronoPay продали на торгах по заниженной цене

Напомним, что задержание Павла Врублевского состоялось в марте 2022 года, обвинили по статьям о мошенничестве и краже. Через несколько дней предпринимателя заключили под стражу. Он не смог расплатиться с долгами в размере 75 миллионов рублей. В 2024 году Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Для погашение долгов было включен его дома и участок в Палицах, квартира в Москве, автомобили и коттедж в Жуковке. В 2025 году компания-офшор Liberty захотел взыскать с главы ChronoPay 20 млн рублей.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar