Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к десяти годам колонии за хищение

Основатель платёжной системы ChronoPay Павел Врублевский приговорён к десяти годам колонии общего режима за финансовые преступления. Такое решение вынес Хамовнический районный суд Москвы

Врублевский организовал изготовление фиктивных платёжных поручений на сумму 424,2 миллиона рублей и совершил хищение в размере 535 тысяч, принадлежавших клиентам Сбербанка. В качестве дополнительной меры наказания предпринимателю назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Процесс по делу продолжался более двух лет, при этом прения сторон состоялись ещё в январе, но вынесение приговора неоднократно откладывалось.

Вместе с Врублевским осудили трёх его сообщников — сотрудника ChronoPay Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина и директора компании «Вангуд» Анну Акимову. Все они признаны виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы сроком от четырёх до восьми лет, при этом Акимова и Ведяшкин были взяты под стражу непосредственно в зале суда.

Государственный обвинитель прокурор Марина Розова ранее требовала для подсудимых более строгих наказаний, предлагая назначить Врублевскому 12 лет колонии. Все фигуранты дела полностью отрицали свою вину, а сам Врублевский в последнем слове заявил, что процесс построен на лжи, и прочитал стихотворение, созданное искусственным интеллектом. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор, указывая на многочисленные процессуальные нарушения.