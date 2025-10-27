Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к десяти годам колонии за хищение
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Основатель платёжной системы ChronoPay Павел Врублевский приговорён к десяти годам колонии общего режима за финансовые преступления. Такое решение вынес Хамовнический районный суд Москвы
Врублевский организовал изготовление фиктивных платёжных поручений на сумму 424,2 миллиона рублей и совершил хищение в размере 535 тысяч, принадлежавших клиентам Сбербанка. В качестве дополнительной меры наказания предпринимателю назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Процесс по делу продолжался более двух лет, при этом прения сторон состоялись ещё в январе, но вынесение приговора неоднократно откладывалось.
Вместе с Врублевским осудили трёх его сообщников — сотрудника ChronoPay Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина и директора компании «Вангуд» Анну Акимову. Все они признаны виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы сроком от четырёх до восьми лет, при этом Акимова и Ведяшкин были взяты под стражу непосредственно в зале суда.
Государственный обвинитель прокурор Марина Розова ранее требовала для подсудимых более строгих наказаний, предлагая назначить Врублевскому 12 лет колонии. Все фигуранты дела полностью отрицали свою вину, а сам Врублевский в последнем слове заявил, что процесс построен на лжи, и прочитал стихотворение, созданное искусственным интеллектом. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор, указывая на многочисленные процессуальные нарушения.
Напомним, что задержание Павла Врублевского состоялось в марте 2022 года, обвинили по статьям о мошенничестве и краже. Через несколько дней предпринимателя заключили под стражу. Он не смог расплатиться с долгами в размере 75 миллионов рублей. В 2024 году Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Для погашение долгов было включен его дома и участок в Палицах, квартира в Москве, автомобили и коттедж в Жуковке. В 2025 году компания-офшор Liberty захотел взыскать с главы ChronoPay 20 млн рублей.
