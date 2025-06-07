Дом основателя ChronoPay продали на торгах по заниженной цене

В рамках банкротства основателя ChronoPay Павла Врублевского был продан его дом в подмосковной Жуковке. Новым владельцем стала компания, выигравшая торги. В доме также проживали несовершеннолетние дети Врублевского.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости», Врублевский не смог расплатиться с долгами в размере 75 миллионов рублей, в связи с чем в апреле прошлого года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Для управления процессом банкротства был назначен финансовый управляющий, а имущество бизнесмена, в том числе дом и участок в Палицах, квартира в Москве, автомобили и коттедж в Жуковке, было включено в конкурсную массу для погашения долгов.

Его адвокат Михаил Громадский сообщил, что самым ликвидным активом его клиента является земельный участок с домом в Жуковке. Рыночная стоимость этого объекта, площадью свыше 1000 квадратных метров, оценивается более чем в 400 миллионов рублей. Формально коттедж принадлежал супруге Врублевского, хотя фактически находился в их совместной собственности.

В связи с тем, что Врублевский, находясь под стражей, не имел возможности активно заниматься вопросами своего банкротства, его адвокаты искали различные способы погашения долга. В конце концов на торги был выставлен участок в Жуковке, причём по заниженной цене. По словам Громадского, объект был «достаточно быстро» продан за 199 миллионов рублей.

«Мы подали апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд для разрешения разногласий по поводу продажи имущества моего доверителя. Кроме того, что правом владения и пользования домом сохраняют несовершеннолетние дети, что не было учтено при продаже этого имущества, он был реализован по цене ниже рынка как минимум на 50%, что подтверждено отчётом оценщика. Заседание назначено на 17 июня», — рассказал адвокат.