Суд оштрафовал GitHub Inc. на 3,5 миллиона рублей за неудаление информации
Статуя Фемиды — богини правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Таганский районный суд оштрафовал американский веб-сервис для программистов GitHub Inc. по статье о неудалении информации. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы. Административное производство велось по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
«Суд <...> назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.
GitHub — это веб-сервис, используемые IT-специалистами для размещения проектов и совместной разработки. Помимо прочего, он даёт пользователям инструменты для управления кодом, отслеживания ошибок и автоматизации.
Ранее тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина та же — неудаление информации.
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