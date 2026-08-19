Суд оштрафовал GitHub Inc. на 3,5 миллиона рублей за неудаление информации

Таганский районный суд оштрафовал американский веб-сервис для программистов GitHub Inc. по статье о неудалении информации. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы. Административное производство велось по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

«Суд <...> назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

GitHub — это веб-сервис, используемые IT-специалистами для размещения проектов и совместной разработки. Помимо прочего, он даёт пользователям инструменты для управления кодом, отслеживания ошибок и автоматизации.

Ранее тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина та же — неудаление информации.