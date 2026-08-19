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19 августа, 07:27

Telegram подал заявку на создание собственной доменной зоны .gram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Telegram подал заявку на создание собственной доменной зоны .gram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров* в своём официальном канале.

Если ICANN одобрит заявку, у миллиарда пользователей Telegram появятся личные домены второго уровня. Кроме того, пользователи смогут создавать сайты прямо внутри мессенджера — для этого достаточно будет отправить одно сообщение.

«Например, @monk получит домен monk.gram», — пояснил Дуров.

Telegram провёл «генеральную уборку», заблокировав более 100 тысяч групп и каналов за сутки
Telegram провёл «генеральную уборку», заблокировав более 100 тысяч групп и каналов за сутки

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей по трём административным делам. Причиной стало неудаление материалов, которые подлежали блокировке в России, в том числе ответов на ЕГЭ и контента, связанного с экстремистскими объединениями.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Наталья Афонина
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